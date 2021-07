Boban contro la difesa a tre: "Spiace che tanti tecnici seguano questa moda"

Zvonimir Boban è il protagonista di un'intervista uscita sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel corso della quale sembra essersi tolto qualche sassolino verso la nuova "moda" della difesa a tre, evidentemente un modulo non di suo gradimento. Di seguito le sue parole:

"Euro2020 è stato un bellissimo torneo, in cui sono andate avanti le squadre che avevano le idee chiare fin dall'inizio. Qualcosa da dimenticare? L'infatuazione per la difesa a tre. Con questo modulo costringo gli esterni ad abbassarsi, perdendo uomini a centrocampo: chi gioca a tre non domina mai. Spiace che grandi allenatori abbiano seguito questa moda, deformando le proprie squadre. Nel calcio è fondamentale l'occupazione degli spazi a centrocampo".