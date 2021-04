Birindelli: "Solo un distrazione improbabile può far perdere il titolo all'Inter"

Intervistato dal quotidiano Il Giornale, l'ex difensore della Juventus, Alessandro Birindelli, ha parlato della lotta scudetto e delle possibilità della sua ex squadra.

Ecco le sue parole: "Credo che lo specchio del campionato siano le ultime giornate prima della sosta. L’Inter ha dimostrato concretezza, forza, qualità, determinazione".

L'ex terzina ha continuato: "Solo una distrazione poco probabile visto il martello che ha in panchina potrà far perdere questo titolo ma non penso avverrà. Poi nel calcio mai dire mai ma in questo momento non vedo squadra che possa contrastare i nerazzurri".