Biraghi svela il proprio obiettivo, gli interisti non possono che essere felici

Esordio con assist per Cristiano Biraghi. L'esterno italiano non avrebbe potuto chiedere di meglio. L'ex Fiorentina è stato intervistato dai microfoni di Inter Tv ed ha toccato doversi argomenti.

"Sono contento per la squadra e per la vittoria. Giocare a San Siro mette sempre i brividi. Siamo una squadra forte e il mister ci sta dando la mentalità giusta per dare sempre il massimo e andare oltre i limiti. Pensiamo partita dopo partita, poi a fine stagione faremo i conti. Lazzari mi conosce e mi ha coperto il mancino, così sono dovuto rientrare sul destro, è venuto fuori un bel cross. Il mio obiettivo era di tornare all'Inter, lavoravo anche e soprattutto per quello. Do tutti i giorni il massimo per questa squadra".