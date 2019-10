Biraghi, l'esterno è carico in vista dei match contro Sassuolo e Borussia

Di rientro dall'impegno con la Nazionale dopo l'abbondante vittoria per 5-0 contro il Liechtenstein dove ha fornito l'assist per lo 0-1 siglato da Federico Bernardeschi, Cristiano Biraghi adesso ha la testa solo all'Inter.

Con i nerazzurri l'ex Fiorentina dovrà affrontare già domenica prossima il Sassuolo nel primo lunch-match della stagione e il successivo mercoledì il Borussia Dortmund in Champions League. Due sfide senza dubbio delicata che dal n°34 interista sono state commentate così:

"Domenica abbiamo una partita importantissima, solo dopo penseremo al Borussia. Vogliamo vincerla, come tutte le partite che affrontiamo: abbiamo la fortuna di giocare in casa, quindi avremo una spinta in più".