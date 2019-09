Biraghi, il ritorno in nerazzurro gli ha fatto uno strano effetto

Cristiano Biraghi ce l’ha fatta a realizzare il suo sogno, quello di tornare all’Inter. Nel 2010 aveva esordito in prima squadra a soli 18 anni nella squadra del dopo Triplete, sostituendo Pandev nel finale dell’incontro con Twente in Champions League. Da lì a pochi mesi iniziò il suo peregrinare per l’Italia tra squadre di seconda fascia e un anno in Spagna a Granada. Poi Pescara, poi la Fiorentina, e ora il suo cerchio si chiude.

Il suo agente Mario Giuffredi ha raccontato ai microfoni di TuttomercatoWeb l’entusiasmo dell’esterno alla notizia del rientro alla base nerazzurra.

“Biraghi ha sempre voluto giocare all’Inter, fin da quando è nato. E’ stato lì da ragazzino e da quando è andato via ha portato avanti un percorso finalizzato al suo ritorno in nerazzurro. Voleva tornare alla casa madre e quando siamo andati in sede per la firma era ancora stonato. Come se non avesse ancora metabolizzato cosa stesse succedendo…”.