Binotto (Ferrari): "L'Inter di Conte mi piace, è pazza"

Mattia Binotto, in un'intervista rilasciata alla "Gazzetta dello Sport", parla dell'Inter di Conte.



Il membro della scuderia Ferrari, da tifoso della Beneamata, non si è sottratto sull'argomento riguardante la squadra del tecnico salentino dichiarandola pazza e lasciandosi andare anche a una battuta. Ecco quanto affermato alla Rosea:



"L’Inter quest’anno mi piace. È sempre una pazza Inter, ma vedo impegno. Invece, se parliamo di macchine, Conte lo metterei... in tribuna".