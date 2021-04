Big Rom l'immensus: numeri da capogiro per il re di Milano

Immensus. Che non può essere misurato. Non definito. Questo è Romelu Lukaku. Mille paragoni. Una miriade di termini. Marziano, implacabile, irrefrenabile, infallibile - che ricorda Lupin - e chi più ne ha, più ne metta. E se in qualche modo non fosse classificabile? Se rappresentasse una vera e propria eccezione?

Di sicuro Big Rom è una rarità. I numeri lo confermano. Fortemente voluto da mister Conte la scorsa stagione, il belga sta ripagando - in toto - lo sforzo economico profuso da Suning per farlo sbarcare a Milano. Chi, la scorsa estate, nutriva dei dubbi su di lui si è ricreduto in fretta. Il numero 9 ha dimostrato un rapido ambientamento al campionato italiano sfornando - sin da subito - prestazioni pazzesche. Abilità con entrambi i piedi, esplosività, fisicità, gioco di squadra. In una parola: completezza.

Un giocatore a 360° da 34 gol e 6 assist nella prima stagione in nerazzurro. Alla fine della Serie A furono 23 gol e 2 assist in 36 partite (una media di 0,63 gol a partita). Uniti a questi, alla fine del computo finale, due reti e due assist in cinque match di Champions League e due reti in Coppa Italia. Da non dimenticare 7 reti e due assist nelle fasi finali di Europa League. Alla fine una media totale di 0,66 reti a partita su 51 match. Un'infinità.

Romelu però, non contento, nell'attuale stagione ci sta facendo capire che quello che si è visto era solo un antipasto. Un gustoso antipasto, prima della portata principale. Infatti ad oggi, nella stagione 2020/21 - dopo una pausa estiva inesistente e degli incontri sempre più ravvicinati - si sta confermando a livelli ancora più alti. Il suo bottino per ora si aggira a 20 reti in campionato - l'ultimo ieri sera contro il Bologna - in 27 match uniti a 7 assist. Una media gol che si aggira a 0,74 (+0,11) ed un gioco di squadra ancora più accentuato. Alle reti esposte vanno aggiunte le 6 in 8 match - tra Coppa Italia ed impegno europeo - che vanno a rimpolpare lo score portandolo a 26 reti in 35 match. Media di 0,74, ovvero un +0,08 rispetto alla passata stagione. Ed i giochi non sono ancora finiti.

Il belga ha tutta la voglia di eguagliare il risultato dello scorso anno e, perché no, superarlo. La strada imboccata è quella giusta ed i tifosi non vedono l'ora. Il Re di Milano è pronto a riconfermare il suo regno.