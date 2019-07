Biasin: "Wanda non piace al alla società. Conte non si nasconde..."

Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Sportiva, ha svelato alcuni retroscena riguardanti la vicenda Icardi e sul mercato dei nerazzurri.

"Il centrocampo dell'Inter ad ora è abbondante e bisogna puntare alle uscite. Gagliardini farà parte del progetto. Conte non si nasconde: sperava di avere una rosa al completo già ora e non gli va di fare finta di niente. Icardi? È una concatenazione di causa-effetto: Wanda non piace alla società, l'Inter lo vuole vendere e a qualche compagno non andava bene. Forse tamponare prima questa situazione avrebbe portato a non comprometterla del tutto.

Scambio Dzeko-Nainggolan? Non so se può essere fattibile, ma credo che all'Inter non dispiacerebbe. Dubito invece che la Roma vorrebbe fare un'operazione del genere. Quattro punte sono sufficienti per Conte, al di là degli infortuni. C'è un po' di pessimismo, ma con la lista stilata ad aprile secondo me siamo più o meno in linea. Fra Napoli e Wanda Nara ci sono continui contatti, così come la Juventus. Il diretto interessato Icardi risponde a tutti che non ne vuole sapere. C'è stato anche un tentativo di scambio con l'Arsenale e Icardi ha detto no".