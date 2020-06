Biasin su TMW: "Mercato? Non abbiamo altre banalità da scrivere"

Fabrizio Biasin, attraverso un editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, tuona contro il calciomercato. Da Lautaro fino ad arrivare a Tonali, per passare anche da Pjanic e Zaniolo, il famoso cronista non si sottrae e lancia una critica verso tutti quei rumours destinati a non placarsi e anche a illudere i tifosi. Ecco un estratto del suo pezzo:





"Sappiamo che la prossima sessione di mercato terminerà il 5 ottobre, la data di inizio è l’1 settembre ma è assolutamente relativa perché il mercatone è già bello che cominciato. A partire dal 20 giugno vedremo in campo squadre parecchio “strane” con giocatori chiamati a sudare per una maglia che a settembre non sarà più la loro. E voi direte “beh, sono professionisti”. E infatti è così, ma sapete come vanno certe cose…

Su Lautaro Martinez, per dire, mettiamo la mano sul fuoco, ma certo non sarà bello vivere i giorni della clausola senza sapere che fine farà. La certezza è che l’Inter vuole tutti e 111 i milioni (o poco meno), l’altra certezza è che il Barcellona non ce li ha. E voi direte: “Beh, allora resta”. Non è detto, perché a Barcellona un modo per racimolare il grano, in genere, lo trovano (banche, cessioni, acrobazie varie).





Stesso di scorso vale per Pjanic, con cifre più abbordabili e la possibilità di inserire una contropartitona galattica. Anche in questo caso l’affare pare più che possibile per… volontà reciproca.

E Zaniolo? C’è chi lo dà alla Juve, chi all’Inter che dal canto suo si giocherebbe la carta Nainggolan. La nostra sensazione è che alla fine resterà a Roma, ma noi non ne prendiamo una dal 1984.





E se il Toro va in Spagna, l’Inter chi prende in attacco? C’è chi punta su Chiesa, chi su Cavani, chi su entrambi. Anche in questo caso andiamo a sensazioni: il primo piace a Marotta da tempo, se anche dovesse arrivare… non sarà l’unico.

E poi c’è Tonali: Inter e centrocampista hanno un accordo, resta da trovare quello con Cellino. I nerazzurri non vogliono andare oltre 40 milioni, a Brescia ne vogliono di più. Ci vorrà tempo ma l’affare in “stile Barella” sembra più che possibile.

Non abbiamo altre banalità da scrivere".