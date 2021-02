Biasin su Eriksen: "E' avvenuto il miracolo in cui speravo"

Sembrava essere destinato a lasciare Milano dopo appena un anno dal suo arrivo per via della poca considerazione che aveva per lui il tecnico interista Antonio Conte. Eppure, a distanza di qualche settimana e a poche ore dal derby, Christian Eriksen sembra essere tra i favoriti per un posto da titolare.

L'AD nerazzurro Beppe Marotta dal canto suo aveva ribadito a più riprese che chi avesse desiderato giocare di più, sarebbe stato accontentato e sarebbe stato ceduto. Insomma, uno scenario che vedeva il fuoriclasse danese ormai quasi totalmente fuori dal progetto nerazzurro.

A riguardo, intervenuto a Sky Sport, Fabrizio Biasin ha confessato di aver sperato fino all'ultimo nel "miracolo" della riconferma di Eriksen a Milano. Missione compiuta dunque per il famoso giornalista da sempre tra i principali estimatori dell'ex centrocampista del Tottenham la quale ha poi successivamente sottolineato l'importanza di avere in rosa un giocatore come lui in un anno caratterizzato dalla difficoltà economica, specialmente per quanto concerne il calciomercato.