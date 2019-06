Biasin smonta chi critica le plusvalenze dell'Inter: le parole del giornalista

Come quasi ogni anno, per il bilancio dell'Inter arrivano plusvalenze preziosissime. L'ultima, porta il nome di Zinho Vanheusden, difensore belga ceduto a titolo definitivo (ma con diritto di recompra) in un'operazione complessiva da circa 20 milioni di euro.

Una cifra senza dubbio non indifferente che farà di certo comodo alle casse del club. Come al solito, sui vari social sono arrivati puntuali i commenti di alcuni pseudo-tifosi che criticano l'operato della dirigenza interista. A parlare di questa gente, ci ha pensato Fabrizio Biasin che su Twitter ha scritto:

“Quelli che sbraitano per Vanheusden a 20 mln (“prezzo gonfiato!”) sono gli stessi che sbraitavano per Nicolò Zaniolo a 4.5 (“prezzo gonfiato!”) salvo poi prendervi per il culo alla terza partita del ragazzo (“fessi, l’avete regalato!). Quelli che sbraitano… vanno lasciati sbraitare”.