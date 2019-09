Biasin si sbilancia sul derby vinto dall'Inter: le dichiarazioni

Fabrizio Biasin, negli studi di Sky Sport, ha commentato la stracittadina milanese vinta dall'Inter di Conte sbilanciandosi sulla prestazione dei nerazzurri. Ecco quanto affermato:



“E’ stato un bel sabato sera e una bella partita. Se avevo dubbi? Beh, sì. Dico tre banalità: il derby è una partita diversa, da tripla e non sai cosa può succedere.



Ieri Conte li ha mentalizzati, sono entrati in campo in una certa maniera, faccio fatica a trovare uno che ha reso meno: non è stata la partita più bella della storia dell’Inter, però ha giocato al suo livello attuale contro una squadra che mi ha stupito in negativo”.