Biasin "rincuora" l'Inter: le parole del giornalista nel suo editoriale

E' una sconfitta di cui non bisogna affatto vergognarsi quelli di ieri dell'Inter contro il Barcellona. I nerazzurri al Camp Nou hanno tenuto il controllo del gioco per oltre un'ora.

Poi però, come spesso accade in questi casi, il calo fisico insieme al fattore ambientale hanno costretto i nerazzurri a rallentare i ritmi in maniera forse decisiva. A commentare tale sconfitta, ci ha pensato anche Fabrizio Biasin che su esquire.com ha scritto:

"L’Inter ha perso a Barcellona, capita a quasi tutti da quelle parti. Ma non se lo meritava. Ha giocato una partita che per trovarne un’altra di quel genere tocca andare indietro nel tempo. E sono stati 45 minuti (i primi) di semi-perfezione tattica e un po’ di sfortuna".