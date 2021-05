Biasin: "Oggi sarà fondamentale, serve continuità. Mi fido di Marotta, l'obiettivo è..."

Intervistato durante la trasmissione Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista vicino alle vicende nerazzurre, ha parlato in questo modo del momento dell'Inter in vista dell'incontro di oggi tra Antonio Conte, la dirigenza e il presidente Steven Zhang: "Bisogna consolidare, sono d'accordo tutti, dall'allenatore al team manager, dalla squadra alla dirigenza: bisogna passare dalla proprietà.

L'incontro di oggi dirà se si può andare avanti su questa linea, che non è quella di Messi e Kanté all'Inter, ma andare avanti con questo gruppo provando a rinunciare a quasi nessuno di quelli che hanno portato lo Scudetto. Se si arriva a questa conclusione, non ci saranno problemi e si andrà avanti con la continuità. A livello teorico è tutto chiaro: in un mondo ideale ti liberi degli ingaggi di Vidal, Kolarov e Sanchez e vai avanti con questo gruppo.

Poi fai i conti col fatto che il 95% dei club in Europa vogliono fare la stessa cosa: è complicato. La mia sensazione è che tutta questa patata bollente in mano al dirigente più bravo, Marotta, può portare alla prosecuzione del progetto. Il fatto che ci sia preoccupazione da parte di tutti è un dato incontrovertibile: tutti vogliono andare avanti con questa squadra, ma ancora non hanno avuto l'input dall'alto. L'incontro di oggi è fondamentale".