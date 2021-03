Biasin: “Nessuna pressione dell’Inter per il rinvio. Campionato non falsato”

Il rinvio di Inter-Sassuolo ha scatenato diverse polemiche. Sull’argomento è intervenuto il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, molto vicino alle vicende nerazzurre, nel corso di Pressing Serie A in onda su Italia Uno. Il giornalista ha spiegato che l’intenzione dell’Inter sarebbe stata quella di giocare e che non avrebbe fatto nessuna pressione all’ATS di Milano per il rinvio:

“L’Inter avrebbe giocato volentieri la partita contro il Sassuolo per tanti motivi. Qualcuno ha voluto far credere che questa decisione dell’ATS di Milano è stata presa su pressioni della società nerazzurra, ed è una cosa che non può esistere. Se c’è una certezza, questa è che l’Inter non ha nessuna responsabilità in questa decisione.

“Questo campionato è stranissimo, l’importante è che non si dica che è falsato, come sostiene qualcuno… Ma la mia sensazione è che, anche in un campionato normale, la classifica sarebbe la stessa”.