Biasin: "Nandez, non è semplice. Icardi-Juve? Per Allegri subito"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per tuttomercatoweb, parla di Inter e calciomercato. Ecco il pensiero del giornalista.

"Una roba di mercato, anzi tre. Tutte legate al presunto asse Inter-Cagliari. Per Nainggolan al momento non c’è alcuna trattativa: probabile che il discorso venga intrapreso tra qualche giorno. Nandez: l’Inter ha l’ok di massima del giocatore, ma le parti non hanno ancora parlato di contratto. Con il Cagliari si cercherà un accordo nei prossimi giorni. Accordo non semplice, anche solo per il fatto che i nerazzurri possono prendere l’uruguaiano solamente in prestito. E, a proposito di prestiti, Dalbert vola in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto".

Sul possibile ritorno di Icardi in Serie A, Biasin spiega: "Si parla tanto di un possibile e succulento scambio sull’asse Parigi-Torino: Icardi di qua, Ronaldo di là. È reale? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che mister Allegri lo farebbe assai volentieri. Non perché reputi il portoghese un pippone (mica è scemo), ma perché nella sua testa l’attaccante argentino sarebbe terminale perfetto per completare un eventuale 4-3-3. o 4-2-3-1. Soprattutto, Allegri vorrebbe una squadra meno dipendente dal suo fenomeno".