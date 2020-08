Biasin: "Messi in un altro club? Prova che il FFP è una presa in giro"

Non si placano le voci sull'addio di Messi dal Barcellona: il fantasista argentino avrebbe di fatto comunicato al club blaugrana di voler cambiare aria e adesso parte il toto-nome sul prossimo club della "Pulce". Tra le squadre papabili, stando sempre agli ultimi rumours, ci sarebbero il City, il Psg e anche l'Inter, con i tifosi letteralmente scatenati sul web dopo la decisione di Messi sul suo futuro.



Il Barcellona però non molla la presa: Ramon Planes, dirigente azulgrana, ha dichiarato come i vertici stiano cercando la giusta soluzione per la superstar albiceleste, ma ciò non è bastato a rispedire al mittente le indiscrezioni su un ipotetico trasferimento del calciatore. A questo proposito, attraverso il suo account Twitter ufficiale, si è voluto esprimere il giornalista di Libero ed editorialista di Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin senza sottrarsi e lanciando una frecciatina anche al Fair Play Finanziario, definito dal cronista come una vera e propria presa in giro.



Ecco quanto affermato sui social: "Nessun club può comprare e mantenere Messi senza mettere a serio rischio il proprio bilancio, lo può fare solo tramite interventi, definiamoli, esterni. L’eventuale passaggio di Messi ad altra squadra sarà l’ennesima riprova che il fairplay finanziario è una presa per il c***“.