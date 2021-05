Biasin: "Inter, meno 70 milioni dai biglietti. Pensiamo a questa cosa"

Dai suoi canali social, il giornalista molto vicino alle cose del mondo Inter, Fabrizio Biasin, ha parlato della situazione societaria all'Inter e di quanto la società nerazzurra ha perso in questo periodo di pandemia.

Ecco le sue parole: "L'Inter, solo di biglietti non staccati, in questa stagione ha perso una cifra vicina ai 70 milioni. Ha un monte ingaggi di circa 149 milioni. Questo discorso, in proporzione, vale per tutti i club. Quando li massacriamo perché "non sanno gestire" pensiamo anche a queste cose".

Insomma, una situazione complessa che ha colpito tutto il mondo del calcio. Costi certi e ricavi incerti hanno portato la società a fare certe valutazioni, soprattutto per chi ha avuto il record di abbonati e ingressi da stadio.