Biasin, il giornalista traccia la linea della nuova Inter targata Conte

Il ciclo nerazzurro firmato Antonio Conte è cominciato. Con un annuncio ufficiale pubblicato all'alba di oggi, il club di Corso Vittorio Emanuele ha formalizzato la notizia che era nell'aria già da qualche giorno.

A parlare della nuova avventura milanese del tecnico salentino ci ha pensato Fabrizio Biasin, giornalista sportivo notoriamente di fede nerazzurra che direttamente dalla sede dell'Inter ha dichiarato:

"Mi immagino una lunga chiacchierata all’interno dello spogliatoio per far si che non accadano le cose che sono successe negli ultimi anni: serve uno spogliatoio solido, fatto di uomini prima che di calciatori e per questo il mercato sarà fatto in un certo modo".