Biasin: "Icardi non si è promesso alla Juve. Lui vuole..."

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Fabrizio Biasin ha parlato delle volontà di Mauro Icardi. L'argentino non avrebbe nessuna intenzione di lasciare Milano, infatti ha sempre rifiutato la corte della Juventus.

"Icardi cambia società prima del 2 settembre? Dico no. da quello che capisco, la sua posizione è chiara: vuole restare all'Inter perché si sente interista e non ha cambiato idea. Sento ogni giorno degli aggiornamenti o presunti tali, ma la verità è che lui va avanti con il suo pensiero, per quanto illogico e irrazionale: resta all'Inter, ma resta a non fare niente. La sua posizione è molto ferma e mancano ormai davvero pochi giorni alla fine del mercato, per questo mi sento dire che la situazione non cambierà.

Si è promesso alla Juventus? Su questa cosa combatto fermamente: non è così. L'anno scorso poteva andarci, si lavorava ad uno scambio con Gonzalo Higuain più 50 milioni, ma Maurito non volle andarci per fare la Champions League con la maglia dell'Inter. Ha ricevuto offerte importanti dalla Juventus, ma le ha sempre respinte. Magari la gente non ci crede, ma è così. Icardi non apre a niente e nessuno: si sente interista e vuole rimanere a Milano. Lo stappo con l'Inter può essere ricucito? Non, non è possibile. Dipendesse da Antonio Conte, magari un tentativo ci sarebbe anche, ma la società ha preso la sua decisione e l'ha ribadita. E una società seria come l'Inter non torna sui propri passi".