Biasin: "Icardi non andrà alla Juve. Piuttosto che andarsene..."

Ospite a Top Calcio 24, Fabrizio Biasin, ha parlato della vicenda Icardi, punto focale del mercato nerazzurro. Si è discusso molto di un possibile scambio con Dybala o di una sua eventuale cessione.

Il giornalista ha dato la sua versione: "Icardi non andrà alla Juventus. Piuttosto che andarsene, per una questione di orgoglio, sarebbe disposto a non giocare".