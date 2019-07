Biasin: "Icardi non ammesso all'allenamento tattico, Nainggolan..."

Fabrizio Biasin ha svelato un particolare retroscena accaduto oggi in ritiro a Lugano. Fino ad oggi, Mauro Icardi e Radja Nainggolan, considerati fuori dal progetto, non avevano mai preso parte all'allenamento tattico. Oggi però qualcosa è cambiato, solamente per il Ninja.

"Questa mattina Icardi non ammesso all'allenamento tattico. Presente invece Nainggolan".

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, questa scelta del tecnico toscano, è dovuta all'infortunio di Matteo Politano. Il belga resta comunque sul mercato.