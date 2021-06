Biasin: “Eriksen? La cosa più importante è già capitata”

L’Inter resta in apprensione per le condizioni di Christian Eriksen. Il danese, colto da un malore in campo durante la sfida con la Finlandia, è attualmente ricoverato al Rigshospitalet di Copenaghen ed è in buone condizioni.

In queste ore si sta sottoponendo ad alcuni esami strumentali per capire con precisione le cause del malore. Il centrocampista potrebbe essere costretto a ritirarsi dal calcio giocato. Sull’argomento è intervenuto anche Fabrizio Biasin, direttore di Libero molto vicino alle vicende nerazzurre, sui suoi account social:

“Ora è difficile credere che Eriksen possa tornare in campo, ma a una certa ora di sabato, francamente, non pensavamo neppure che ce l'avrebbe fatta. La cosa più importante è già capitata, con tutta la serenità del mondo vedremo se capiterà anche quella meno importante”.