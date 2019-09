Biasin e quell'elogio alla difesa dell'Inter con Godìn protagonista

Quella di ieri sera contro il Milan, per la difesa interista è stata l'ennesima prova positiva. I nerazzurri fino ad oggi hanno subìto due soli gol (uno col Cagliari in campionato e uno con lo Slavia Praga in Champions League).

Il tutto, grazie ad un reparto già molto compatto che con l'arrivo di Diego Godìn si è arricchito ulteriormente. A parlare del difensore uruguayano e della partita di ieri, ci ha pensato Fabrizio Biasin ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del giornalista:

"L'Inter mi è piaciuta tantissimo contro un Milan che invece mi ha stupito in negativo. Prima di superare Handanovic, devi superare quei tre. Godin? E' impressionante, ha messo tutta l'esperienza che mancava all'Inter".