Biasin e il retroscena su Icardi: "Rifiutate tredici offerte"

​​​​Fabrizio Biasin ha parlato di Mauro Icardi e del suo rapporto con l'Inter svelando un retroscena inedito.

13 squadre rifiutate e ferma volontà di restare all'Inter:

"Icardi ha rifiutato 13 destinazioni, non ho voglia di elencarle ma mi hanno fatto i nomi di 13 squadre. E lui ha rifiutato tutto, tutte le persone a lui vicine gli hanno detto di andare da qualche parte. Il Barcellona no, non mi risulta. Ma il Real assolutamente sì. Florentino Perez ha corteggiato direttamente il giocatore per parecchio tempo. Non recentemente ma fino al Superclasico”.