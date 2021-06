Biasin difende l'Inter: "Marotta non è pazzo. Non resterebbe ci fosse l'Inferno"

Fabrizio Biasin ha difeso l'Inter nel corso della trasmissione "Lunedì di rigore", in onda su TeleLombardia.

Nel corso di un dibattito sulla situazione in casa nerazzurra, il noto giornalista ha commentato: "Oltre a Calhanoglu che sta arrivando, l'Inter ha rinnovato per altri due anni tutto il management dell'area sport. Secondo voi Marotta se ci fosse l'Inferno resterebbe? Avete una visione estrema della vita: o è una tragedia o è tutto bellissimo. Marotta non è un pazzo che firma un rinnovo".

Lo scambio di vedute è avvenuto con l'altro opinionista della trasmissione, il milanista Martinelli. Un derby surriscaldato dal trasferimento in nerazzurro di Calhanoglu. Biasin, visibilmente adirato per le continue polemiche sulla situazione finanziaria dell'Inter, ha risposto piccato, e promosso il rinnovo dei dirigenti. Un segnale di continuità.