Biasin: "Conte disposto a dare un'occasione ad Icardi, solo in un caso"

Nell'editoriale suo editoriale su TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin ha parlato dell'unica possibilità che ha darebbe Antonio Conte a Mauro Icardi per poter restare in nerazzurro.

"Icardi. L'Inter vuole cederlo. Molti tifosi anche. La Juve continua il pressing. L'ex capitano spera di restare. C'è una possibilità che il suo desiderio si realizzi? Una sola. Conte sarebbe disposto a dargli un'occasione in cambio di un gesto significativo. Quale? Scegliere un procuratore che non sia sua moglie per evitare nuovi "disguidi".