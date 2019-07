Biasin: "A Mauro Icardi non sarà più permesso di..."

Inter Empoli è stata, e con ogni probabilità sarà, l'ultima partita di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter. Lo conferma Fabrizio Biasin. "non vestirà mai più la maglia dell’Inter, non gli sarà mai più concesso”. L'ex capitano nerazzurro è ormai un corpo estraneo, si allena a parte e non partirà per la tournèe asiatica.

Lo stesso Biasin, a Top Calcio 24, ha spiegato il motivo della mancata partenza dell'argentino: "Mauro non è partito perchè ha offerte dalla Juventus, ma lui le rifiuta tutte".