Bertolino a RN: "Eriksen ha bisogno di giocare. Pronostico? No comment"

Radio Nerazzurra ha avuto il piacere di intervistare Enrico Bertolino, che ai microfoni dell'emittente, ha raccontato le sue sensazioni in merito alla gara di domani sera tra Inter-Juventus ed ha parlato anche della situazione di Eriksen.

Dal tuo punto di vista Eriksen dopo il gol nel derby meriterebbero una chance dall'inizio contro la Juve.

"Sarebbe il più bel acquisto visto che di altri non se ne possono fare perché i portafogli si son prosciugati. Direi che l'acquisto più bello ce l'abbiamo in casa. Sarebbe il caso dopo un anno esatto dall'arrivo che potesse esprimere quello che sa fare. Bisogna dare lui anche del minutaggio perché probabilmente, l'ha detto anche Conte in conferenza, non è importante avere uno che calci le punizioni, questo non è il football americano o rugby, questo è calcio e bisogna dare un contributo completo alla squadra. Credo che la squadra gli vuole bene perché le celebrazioni dopo il gol nel derby sono state sintomatiche in questo".

Ultimissima domanda ed è quella più classica: pronostico di questo Inter-Juve e Juve-Inter?

"Il pronostico non me lo estorcerete mai. I pronostici ti si ritorcono sempre contro: se lo azzecchi incominciano a chiedertelo ogni giorno, se lo sbaglio dici che porto sfortuna. Io sono molto scaramantico in questo, non mi sbilancio. Spero solo di vedere una squadra che abbia voglia di giocare come ha dimostrato nel derby come l’ha dimostrato, per tenacia, anche con la Fiorentina ai supplementari di Coppa Italia. Mi piacerebbe vederlo perché la Coppa Italia per noi è una competizione importante perché l'altra purtroppo non c'è più. E pertanto bisogna cercare di portare a casa un trofeo, in quanto non si può andare giù con degli alibi con una squadra come la nostra".

Ascolta l'intervista integrale su Spreaker