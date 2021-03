Berti non si nasconde: "Siamo in fuga. Credo nello scudetto ma occhio all'Atalanta"

L'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, è stato raggiunto dai microfoni di Radio KissKiss. Nel corso del suo breve intervento, la bandiera nerazzurra ha parlato anche di Inter, senza nascondere la soddisfazione per il momento degli uomini guidati da Antonio Conte: "Siamo in fuga, ma non ditelo a nessuno. Credo allo scudetto ma adesso dobbiamo fare attenzione alla gara contro l'Atalanta".

Berti poi è stato interrogato anche sulla sfuriata di Lorenzo Insigne al termine della partita Sassuolo-Napoli: "Insigne ha detto "squadra di m***a"? A volte alzare la voce è necessario, ma sarebbe meglio farlo nello spogliatoio. Comunque non si può dire "squadra di m***a", al massimo si può dire "State giocando di m***a".