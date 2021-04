Berti: “L'Inter domina il gioco, chi la critica è un c...”

Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro, ha rilasciato un intervista a La Gazzetta dello Sport parlando a proposito del tanto discusso gioco dell'Inter.

Le sue parole: “L'Inter gioca male? Domina il gioco, ha 11 punti di vantaggio sulla seconda… Chi la critica è un c...! Il gioco? Non scherziamo. A me questa squadra piace moltissimo. Poi certo, un po' di stanchezza ci può stare: siamo anche a metà aprile, a fine campionato... ". A riportarlo Calciomercato.com.