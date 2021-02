Bergomi: "Sempre meglio giocare le coppe. Solo l'Inter è fuori dall'Europa"

Giuseppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di Sky nel corso del prepartita di Stella Rossa-Milan, che si sta disputando in questo momento. Di seguito le sue parole:

"Per tradizione e storia, il Milan non può essere una sorpresa in Europa. Io penso che sia sempre meglio stare nelle coppe europee piuttosto che non starci. Tutti gli allenatori vogliono stare dentro le coppe; solo l'Inter è fuori al momento, ma 10 anni fa ha vinto tutto, perché più stai dentro e meglio è. I rossoneri sono una squadra forte, giocano bene a calcio".

Questo il pensiero dell'opinionista televisivo ed ex giocatore nerazzurro.