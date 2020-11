Bergomi: "Mai stato un estimatore di Eriksen. Non è adatto alla Serie A"

Intervistato da TMW Radio, la bandiera nerazzurra, Giuseppe Bergomi, ha espresso il proprio parere sul cammino della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Non solo, l'ex capitano dell'Inter ha anche parlato del club meneghino e ha espresso il proprio giudizio su questo primo anno a Milano di Christian Eriksen. Di seguito un estratto dell'Intervista:

"Il gruppo azzurro è forte: il merito va sicuramente a Mancini perché ci sono calciatori che giocano meglio in Nazionale e che quando torneranno nelle loro squadre non giocheranno così. L'Italia gioca davvero bene: ieri mancavano tanti elementi ma nessuno se ne è accorto".

Sull'Inter

"I tanti gol subiti? La linea difensiva non è molto veloce, dovrebbe restare più bassa. Conte mi ha detto che gioca con due punte e due esterni molto offensivi, e mettendo dentro anche un trequartista vuole dominare la partita. Per fare ciò però servono delle qualità tecniche che secondo me non ci sono: la squadra è più muscolare che altro".

Su Eriksen

"Non voglio accanirmi, per primo ho detto determinate cose e me ne sono state dette di tutti i colori. Il punto è che il nostro calcio è molto diverso da quello inglese, ti lascia pochi spazi, e lui secondo me non è adatto alla Serie A. Non sono mai stato un estimatore di Eriksen: dal Tottenham avrei preso subito giocatori come Son o Kane. L'Inter ha colto un'opportunità di mercato che però ha messo in difficoltà lo stesso allenatore".