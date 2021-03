Bergomi: "L'Inter ha un buon vantaggio. Scudetto? Aspetto una partita per dare il mio giudizio"

L'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio KissKiss per commentare la corsa scudetto in Serie A, evidenziando come i nerazzurri si siano costruiti nel tempo un buon margine sulle dirette avversarie. L'attuale opinionista di Sky Sport però, non sembra volersi sbilanciare troppo in chiave titolo, e il motivo è abbastanza chiaro. Di seguito le sue parole:

"In questo momento l'Inter si è costruita un buon vantaggio di punti sulle altre squadre in corsa per il titolo. Se sarà scudetto? Aspetto il recupero della partita tra Juventus e Napoli: non riesco a dare un giudizio complessivo con una partita chiave come questa ancora da giocare. I segnali che arrivano dall'Inter sono comunque incoraggianti, ha portato a casa vittorie pesantissime".

Bergomi poi ha dato un sintetico giudizio anche su Romelu Lukaku: " Il belga gioca per la squadra e in Serie A domani parecchio sugli avversari".