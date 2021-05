Bergomi: "Inzaghi l'uomo giusto, Barella e Lukaku da non cedere"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha analizzato l'arrivo all'Inter di Simone Inzaghi. Per l'ex capitano nerazzurro anche un'opinione sulle mosse di mercato dell'Inter:

BLOCCO - "Una premessa è d’obbligo: io l’undici titolare dell’Inter lo confermerei in blocco. Questa squadra ha chiuso i due anni di Conte con grande consapevolezza. Peccato, con queste premesse si poteva fare pure un’ottima Champions".

INZAGHI - "La scelta di Simone Inzaghi la reputo intelligente, è l’uomo giusto per ereditare il lavoro straordinario di Conte. Sistemi e principi simili, col suo arrivo sarà possibile ritoccare senza stravolgere".

INCEDIBILI - "Lukaku è sicuramente l’uomo più importante da tenere in questo gruppo. E non solo per le capacità tecniche che gli vanno riconosciute, ma per tutto ciò che rappresenta oggi per l’Inter. Romelu è leader emotivo, ha sempre un atteggiamento positivo verso i compagni, è un punto di riferimento per tutti".

HAKIMI - "Un altro Hakimi non lo trovi in giro, con i suoi cambi di passo, assist e gol. Però mi rendo conto che un esterno così può far gola a tante big e può essere un tesoro per i conti. Mentre per nulla al mondo va toccato Barella: per continuità, qualità e personalità è unico. Deve essere il simbolo del futuro".