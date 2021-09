Bergomi: "Inter ottima sul mercato. Ma rispetto all'anno scorso..."

L’ex capitano nerazzurra ed attuale opinionista e telecronista TV Beppe Bergomi, ha parlato a Radio Nerazzurra. Un’estate assolutamente difficile quella dell’Inter, con un mercato complicato portato avanti dalla parte dirigenziale dell'organigramma:

“Sono contento di quello che ha fatto la società – ha affermato lo Zio – in emergenza ha fatto le cose giuste, ha operato bene. Non mi faccio ingannare in queste prime due giornate, continuo a pensare che ci siamo indeboliti, perché Hakimi e Lukaku sappiamo quanto siano importanti, però la squadra è stata costruita bene. Dumfries me lo ricordo, lo vidi contro l’Inter in Champions e mi piace, Calhanoglu è più dinamico di Eriksen, se riesce a trovare continuità lo può sostituire. Davanti manca quello che ci dà profondità ma abbiamo qualità”.

Beppe Bergomi sembra sicuro insomma della qualità del lavoro dei dirigenti in questa finestra estiva di calciomercato. L'Inter, lo ricordiamo, ha dovuto fare di necessità virtù, dovendo vedere Hakimi e trovandosi poi spalle al muro per la decisione tardiva di Lukaku. Marotta e Ausilio hanno spinto per ottenere dei rinforzi che fossero adeguati alle volontà di Inzaghi. Le prime due giornate di campionato hanno dato ragione agli ottimisti, vedremo in seguito se il bottino finale sarà sulla stessa lunghezza d'onda.