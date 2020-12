Bergomi: “Esalto il lavoro di Conte, l’Inter ha meno talento delle altre”

La vittoria ottenuta dall’Inter nell’ultimo match di campionato contro il Napoli ha permesso ai nerazzurri di portarsi a un solo punto dal Milan capolista. Gli uomini di Antonio Conte sembrano essersi lasciati alle spalle il periodo di crisi di risultati e con le 5 vittorie di fila in campionato sono tornati ad essere i principali candidati allo scudetto. Sul momento nerazzurro è intervenuto Beppe Bergomi a Sky Sport 24:

“L'Inter è cambiata. A inizio stagione, Conte voleva un pressing ultra-offensivo, recupero palla sempre alto e giocava col trequartista che poteva essere Barella, Vidal o Eriksen. Ci ha provato, ma non trovava equilibrio e prendeva sempre gol. Ha il miglior attacco, serve l'equilibrio difensivo. E così la squadra diventa forte.

“So di andare controcorrente, e per questo esalto il lavoro di Conte, ma l'Inter per me ha meno talento delle altre come la Roma, il Milan o il Napoli. L'Inter deve andare sempre attraverso la manovra, non ha giocatori che creano superiorità numerica. Conte è bravo a mettere insieme questi giocatori e a farli rendere al massimo. Con un equilibrio difensivo, può pensare di andare lontano".