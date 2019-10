Bergomi, arriva la bocciatura di un difensore definito inadatto

Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha commentato questa mattina la gara di ieri sera tra Inter e Juventus.

"I bianconeri hanno avuto qualcosa in più. Sono stati quadrati, maturi, con grande consapevolezza. L'Inter ha giocato bene nel primo tempo, meritando il pari, poi è calata nel secondo tempo per crescere di nuovo nel finale, ma va elogiata la Juventus per la maturità mostrata".

Poi su Godin.

"Ha giocato tutta la gara contro il Barcellona, forse era stanco. Questo ruolo è più dispendioso rispetto a giocare nella difesa a 4. Bisogna scivolare sull'esterno e prendere i giocatori in velocità. Conte gli sta chiedendo qualcosa di diverso rispetto a quello cui è abituato. Forse non è adatto a fare quel ruolo, ma piùidoneo alla difesa a 4".