Beppe Bergomi si esprime sull'avversario dell'Inter: le parole

Beppe Bergomi analizza la sfida di stasera davanti le telecamere della televisione ufficiale del club. L'ex nerazzurro mette in guardia la squadra di Conte e non nasconde il suo gradimento verso Tonali, regista del Brescia. In seguito anche qualche dichiarazione sull'aspetto fisico e psicologico del gruppo.



Ecco le sue parole ai microfoni di Inter Tv:



"Corini fa giocare molto bene il Brescia, che è una squadra giovane. Hanno organizzazione e mentalità. Tonali a me piace tantissimo. L'Inter gioca una partita ogni tre giorni? Gli impegni sono tanti, ma ciò che conta è la tenuta mentale: magari puoi essere non al meglio, ma bisogna comunque vincere".