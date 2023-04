Benfica-Inter, Schmidt sfida i nerazzurri: che parole per la gara di martedì

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2023

Benfica-Inter, il tecnico dei portoghesi, Schmidt, lancia la sfida alla squadra nerazzurra. Nella serata di ieri, le cattive notizie non sono state solamente per la squadra di Simone Inzaghi. Infatti, l’avversario in Champions dei nerazzurri, il Benfica, è uscito sconfitto dalla Supersfida contro i rivali del Porto per 2-1.

La squadra portoghese, non è riuscita a sviluppare il gioco per come ha mostrato fino ad ora in questa stagione, ma il suo allenatore, Schmidt, non molla e, anzi, lancia la sfida alla squadra nerazzurra in vista della partita di martedì che vale davvero tantissimo per entrambe le squadre.

Ecco le parole del tecnico: “È stata una partita con poche occasioni per entrambe le squadre, ma l’avversario ne ha sfruttate due. Dobbiamo accettarlo, fa parte del calcio. Non abbiamo giocato al massimo livello, con e senza palla. Siamo cresciuti molto con alcune vittorie e dovremo crescere con questa sconfitta. Di solito giochiamo molto nell’ultimo terzo del campo e oggi non ci siamo riusciti”

E, poi, sulla partita di martedì: “I tifosi ci hanno sostenuto molto, anche quando non abbiamo giocato così bene. Loro credono in noi e la squadra ne ha bisogno. Martedì faremo una partita importante, dobbiamo farci trovare pronti e recuperare in fretta. Analizzeremo questo gioco, miglioreremo alcune cose e guarderemo avanti”.