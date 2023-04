Benfica-Inter, le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa per Inzaghi

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 11/04/2023

Benfica-Inter, tutto pronto all’Estadio da Luz per il match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions LeagueSono stati resi noti i 22 che scenderanno in campo dal primo minuto.

Portoghesi con il 4-2-3-1 con Rafa Silva, Joao Mario e Aursnes a supporto dell’unica punta Ramos. In mediana Florentino e Chiquinho. Davanti a Vlachodimos ci saranno Antonio Silva e Morato con Grimaldi e Gilberto esterni.

Tutto confermato per i nerazzurri che schiereranno Dzeko al fianco di Lautaro. In mediana Brozovic con Barella e Mkhitaryan. Sulla destra Dumfries mentre a sinistra Dimarco preferito a Gosens. Nel terzetto di difesa Darmian, Acerbi e Bastoni con Onana tra i pali.

Benfica-Inter, le scelte di Schimdt e Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Ramos. Allenatore: Schmidt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.