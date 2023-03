Benfica-Inter, Adani ne è certo: che frecciata alla squadra nerazzurra!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/03/2023

Benfica-Inter, Lele Adani fa il suo pronostico per il passaggio alla semifinale. Il sorteggio di Champions League ha dato all’Inter, come prossima avversaria, il Benfica dell’ex Joao Mario. Una squadra che, in questa stagione, si sta rivelando come una delle più grandi sorprese della competizione, grazie ad una grande organizzazione e ad un gioco parecchio prolifico.

La squadra di Inzaghi dovrà restare con le antenne dritte perchè, seppur non con gli organici di tante big più conclamate, la forze delle idee del suo allenatore e la grande qualità dei suoi giocatori sta mostrando una squadra parecchio pericolosa. Ecco perchè, Lele Adani, ha parlato di questa sfida mandando un avvertimento alla squadra nerazzurra e lanciando anche una frecciatina.

Benfica-Inter, i nerazzurri devono stare attenti alla squadra portoghese: Adani lancia un messaggio ed una frecciatina

L’Inter, dunque, se la vedrà contro un’altra portoghese e la partita sarà, se vogliamo, ancora più complessa rispetto a quella contro il Porto. Ecco perchè, intervenuto alla Bobo Tv, Lele Adani ha parlato della sfida e ha voluto mandare un avvertimento ed una piccola frecciata alla squadra di Simone Inzaghi. Per l’ex difensore, infatti, l’attenzione dovrà essere massima perchè il Benfica è una squadra che ha idee ed ha un gioco moderno.

La squadra portoghese ha un gioco fatto di posizioni intercambiabili e che riesce a mandare al tiro parecchi calciatori. Per questo – e qui sta la prima frecciata – lo stesso Adani ritiene che sarà proprio la squadra portoghese a passare in semifinale di Champions League visto, soprattutto, come l’Inter ha giocato contro il Porto. Il Benfica, infatti, a suo parere, è una squadra che ha qualcosa in più rispetto agli uomini di Conceicao e non ci si può permettere una prestazione come quella del Do Dragao.