Benevento-Inter, Sky: Vidal-Sanchez dal 1'. Anche Skriniar in lizza

Vigilia di campionato per l'Inter di Antonio Conte che si appresta ad affrontare il neo-promosso Benevento di Filippo Inzaghi per il recupero della prima giornata di campionato.

I nerazzurri si troveranno ad affrontare la seconda partita in quattro giorni, dopo quella vinta contro la Fiorentina. Proprio per questo, secono quanto raccolto da Sky, domani potrebbero esserci delle rotazioni rispetto al precedente match. Quasi sicura la presenza di Arturo Vidal che potrebbe fare, quindi, il suo esordio dal primo minuto in magli nerazzurra, così come potrebbe scendere in campo dall'inizio il connazionale Alexis Sanchez, al posto di Lautaro Martinez.

Altro calciatore che potrebbe scendere in campo dal primo minuto è Milan Skriniar, a dispetto delle tante voci di mercato che lo riguardano. Lo slovacco è in lizza per una maglia da titolare al posto di Danilo D'Ambrosio. La trattativa che potrebbe portarlo a Londra, sponda Tottenham, è tutt'altro che definita. Le richieste della dirigenza nerazzurra non sono state soddisfatte e la seconda offerta che si attendeva non è ancora arrivata. Se dovesse arrivare, Marotta ed Ausilio, insieme al tecnico, farebbero le dovute valutazioni.