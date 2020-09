Benevento-Inter probabili formazioni: Conte cambia difesa e centrocampo

L’Inter torna in campo questo pomeriggio alle 18:00 per affrontare il Benevento in trasferta nel recupero della prima giornata di campionato. I nerazzurri vengono dalla strepitosa vittoria in rimonta contro la Fiorentina di sabato scorso, il club campano è reduce dalla vittoria contro la Sampdoria.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte dovrebbe riconfermare il 3-4-1-2, con Handanovic tra i pali e il ritorno di De Vrij al centro della difesa. Ballottaggio tra Skriniar e D'Ambrosio e Kolarov e Bastoni ai lati dell’olandese. In mediana spazio a Gagliardini e Vidal con Hakimi e Young sulle fasce. Sulla trequarti ci sarà Sensi a supporto delle due punte Sanchez e Lukaku.

Inzaghi scenderà in campo con il suo solito 4-3-1-2 con Montipò in porta, Glik e Caldirola centrali. Sulla fascia destra ci sarà Letizia, mi entre a sinistra uno tra Maggio e Barba. In centrocampo Ionita, Schiattarella e ballottaggio tra Hetemaj e Dabo. In avanti Insigne e Caprari a supporto dell’unica punta Moncini. Solo panchina per il nuovo acquisto Iago Falque.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. All.: F. Inzaghi.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; Sanchez, Lukaku. All.: Conte.