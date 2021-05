Benevento, furia Vigorito: "Mazzoleni mandato ad ammazzare le squadre del Sud"

E' una vera furia il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, che al termine della partita persa dal Benevento contro il Cagliari si è scagliato duramente contro l'operato del VAR Mazzoleni, colpevole di aver tolto un rigore solare alla squadra campana. Di seguito le sue parole:

"Non ha senso discutere di massimi sistemi, le immagini dicono che è rigore. Quando si vuole ammazzare una squadra del sud allora si manda Mazzoleni. E' una vergogna, non so se rimango nel calcio. Se oltre a non vedere in campo non sanno usare neanche il Var, allora togliamola. Ormai è diventata una giustificazione per le loro cazzate, e noi ci rimettiamo un anno. Questi signori devono uscire dal calcio: non è uno sfogo, il problema è Mazzoleni".