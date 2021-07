Bellinazzo: “Suning? Momento difficile ma l’Inter ha una certezza”

Continua a tenere banco in casa Inter la questione societaria, specialmente dopo le dimissioni di Zhang Jindong alla presidenza di Suning. Bisogna capire se questa rivoluzione dell'asset societario del colosso cinese avrà ripercussioni anche sul club nerazzurro.

Sull’argomento è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore esperto di economia nel mondo del calcio, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“L’addio di Zhang Jindong alla presidenza può avere effetti sugli scenari societari dell’Inter? I programmi di Suning restano quelli, di autofinanziamento legato a questo riassetto che c’è stato ed è una situazione che avrà ancora delle sorprese nelle prossime settimane. La certezza per l’Inter si chiama Oaktree.

"Se la galassia Suning dovesse avere problemi e dovesse cedere, anche se Steven Zhang lo ha negato, il fondo subentrerebbe e parliamo di un fondo che gestisce 160 miliardi e può garantire una transizione tranquilla e la ripresa dell’Inter".

"Il momento è difficile e va superato con intelligenza, con operazioni di calciomercato intelligenti che consentano di irrobustire sportivamente il club, senza andare ad incidere ulteriormente sul bilancio. L’importante è che la prossima stagione possa ridare stabilità e certezze con la riapertura degli stadi, non solo per i nerazzurri ma per tutti i club".