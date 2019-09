Bellinazzo: "Inter, mercato coraggioso. Tra due anni sarai l'anti-Juve"

Marco Bellinazzo, ai microfoni di CasaNapoli.net, ha commentato il mercato nerazzurro votando l'Inter come principale antagonista della Juve. Ecco le sue parole:



"Credo che l’Inter abbia fatto di più perché doveva fare di più rispetto al Napoli che già partiva da una buona base.



I nerazzurri hanno fatto un mercato difficile ma coraggioso, rinunciando ai tre pilastri come Perisic, Nainggolan e Icardi, e acquistando calciatori top come Godin, Lukaku e Sanchez. Tra due o tre anni saranno la vera antagonista della Juventus".