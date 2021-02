Bellinazzo:" Con Suning, Inter principale antagonista della Juve"

Intervistato da Radio Amore Campania, il giornalista de Il Sole 24 Ore, esperto di economia dello sport, Marco Bellinazzo, ha parlato dell'Inter e della situazione societaria, concentrandosi soprattutto sulla lotta scudetto.

Ecco le sue parole all'emittente:" Ho sempre detto che l'Inter con Suning sarebbe diventata l'antagonista della Juventus. E così sarà".

Il giornalista ha, poi, continuato:" Il Napoli ha un fatturato di meno di 150 milioni di euro che non è cresciuto. Non può competere con club come Juventus, Inter e Milan: sono fuori portata".