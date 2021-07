Bellerin-Inter, ulteriore passo in avanti? L’Arsenal fionda sul suo sostituto

La priorità dell’Inter in questo momento è quella di acquistare il sostituto di Achraf Hakimi. Il nome di Hector Bellerin sarebbe sempre quello in cima alla lista dell’Inter per la fascia destra. I nerazzurri sarebbero da diverse settimane in contatto con l’Arsenal ma ci sarebbe ancora distanza per la formula del trasferimento.

L’esterno avrebbe comunicato nelle scorse settimane la sua volontà di approdare in nerazzurro e stando alle ultime indiscrezioni avrebbe rifiutato un’offerta importante di una big di Premier League. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero disposti a prenderlo soltanto in prestito con diritto di riscatto mentre i gunners vorrebbero la garanzia di incassare almeno una ventina di milioni e starebbero spingendo per l’obbligo. Hector Bellerin sarebbe soltanto in attesa dell’intesa definitiva tra i due club.

Il club londinese, intanto, sarebbe al lavoro per rimpiazzarlo e avrebbe già individuato il suo sostituto. Secondo quanto riportato dal Mirror, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Max Aarons, classe 2001 di proprietà del Norwich City e valutato oltre 25 milioni di sterline.