Bellerin-Inter, svolta in arrivo? L’agente pronto ad intervenire

I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per il trasferimento di Hector Bellerin all’Inter. L’esterno sarebbe il nome in cima al taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio per rimpiazzare Achraf Hakimi ma ancora ci sarebbe una notevole distanza con l’Arsenal per la formula del trasferimento.

L’Inter avrebbe messo sul piatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto mentre i Gunners vorrebbero l’inserimento dell’obbligo per avere la certezza di cederlo a titolo definitivo e incassare. La valutazione dell’Arsenal sarebbe sempre di 20 milioni di euro. La trattativa tra i due club è in fase di stallo e si spera che si sblocchi il primo possibile.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sport Mediaset, l’agente dello spagnolo Alberto Botines è atteso nei prossimi giorni a Milano per provare a sbloccare l’affare. Il giocatore avrebbe già accettato l’offerta nerazzurra e starebbe spingendo con l’Arsenal per essere ceduto, bisognerà soltanto aspettare che i due club trovino una soluzione che possa accontentare entrambe le parti e arrivare finalmente alla fumata bianca.

L’intenzione del club londinese sarebbe quella di sistemare la questione prima dell’inizio della Premier League in programma nel weekend del 14 e del 15 agosto del 2021 per poi acquistare un nuovo esterno al suo posto. Sono attese ulteriori novità entro i prossimi giorni.